Москва замерла в ожидании первого снега

22 сентября ожидается облачная и ветряная погода

На Москву идёт первый снег. В Центральном федеральном округе господствует скандинавский циклон, весь день в городе будут осадки, а ветер усилится до 22 метров в секунду.

Не по-сентябрьски холодное утро выдалось у жителей и других регионов - как в центральной части, так и на юге России. В Ярославле, Иваново и даже в Краснодаре и Чеченской республике газоны и тротуары покрылись инеем, а на крышах автомобилей появились небольшие сугробы. В некоторых городах в ночь с 21 на 22 сентября были первые заморозки: обледенели дороги, ухудшилась видимость на трассах, сообщает "ТВ Центр".

А в Приморье спасатели готовятся к прохождению тайфуна "Тапа", его силу уже ощутили жители Японии. Экстренное предупреждение объявили ночью: высота волн превысит трёхметровую отметку, что грозит размытием берегов и наводнением. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.