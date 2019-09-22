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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

11:02
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Пострадали 15 человек

В больницах турецкой Антальи остаются восемь российских туристов, которые пострадали в крупном ДТП. Как сообщили в нашем генконсульстве, их жизни ничего не угрожает. Семеро из 15 госпитализированных уже вернулись на родину.
Турция становится опасной страной для российских туристов

Авария произошла накануне в районе Аксу на юге Турции. Автобус компании "Санмар" с 22 российскими туристами ехал в аэропорт, они должны были вылететь в Москву. Про обстоятельства аварии пока ничего не сообщается. Сейчас местная полиция устанавливает точные причины ДТП, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация находится на контроле у наших дипломатов, за состоянием пострадавших следят и в Российском союзе туриндустрии.

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