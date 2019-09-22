Ассанж жалуется на тяжёлые условия в британской тюрьме

Основатель WikiLeaks оказался в полной изоляции

Джулиану Ассанжу ужесточили условия содержания в британской тюрьме. Об этом сообщил сам основатель WikiLeaks, пояснив, что вся система создана так, чтобы воспрепятствовать полноценной подготовке к судебным слушаниями.

Большую часть времени Ассанж находится в изоляции, и только несколько дней назад получил доступ к материалам дела. При этом пообщаться с адвокатами ему так и не позволили, сообщает "ТВ Центр".

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже. По совокупности статей ему грозит 175 лет тюрьмы. 22 сентября закачивался его срок ареста по делу о нарушении условий освобождения под залог. Однако по решению суда Ассанж останется под стражей на время рассмотрения дела об экстрадиции.