ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ассанж жалуется на тяжёлые условия в британской тюрьме

11:11
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Основатель WikiLeaks оказался в полной изоляции

Джулиану Ассанжу ужесточили условия содержания в британской тюрьме. Об этом сообщил сам основатель WikiLeaks, пояснив, что вся система создана так, чтобы воспрепятствовать полноценной подготовке к судебным слушаниями.

Большую часть времени Ассанж находится в изоляции, и только несколько дней назад получил доступ к материалам дела. При этом пообщаться с адвокатами ему так и не позволили, сообщает "ТВ Центр".

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже. По совокупности статей ему грозит 175 лет тюрьмы. 22 сентября закачивался его срок ареста по делу о нарушении условий освобождения под залог. Однако по решению суда Ассанж останется под стражей на время рассмотрения дела об экстрадиции.

Главное сегодня
Джулиан Ассандж
Джулиан Ассандж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.