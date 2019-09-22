Стало известной о тайной связи Трампа с Зеленским

Глава Белого дома попал в громкий скандал

Киев вновь стал разменной монетой: украинский фактор пытаются отработать в свою пользу участники президентской избирательной гонки в США. В преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 сентября на полях Генассамблеи ООН за океаном разгорелся скандал. Хозяина Белого дома обвинили в том, что он давит на своего украинского коллегу по поводу расследования в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его родственников.

Во времена Порошенко, когда Байден был главным куратором Украины, его сына Хантера трудоустроили в украинскую нефтегазовую компанию на заплату в 50 тысяч долларов ежемесячно. Сам Байден-старший открыто хвастался тем, что приложил руку к увольнению тогдашнего генпрокурора Шокина. Произошло это как раз в то время, когда последний затеял расследование в отношении компании работодателя Байдена-младшего.

Но во вмешательстве во внутренние дела Украины главный оппонент Трампа от Демократической партии обвинил 45 президента США. Мол, якобы, таким способом он пытался устранить соперников. Байден считает, что деятельность Трампа должна быть расследована. "Он нарушил все возможные для президента нормы. Вы должны его спросить, почему он по телефону запугивает иностранного лидера. Всё, что он делает на посту, так это пытается очернить меня", - заявил претендент на президентский пост.

Цель Дональда Трампа вполне понятна и, в общем, не криминальна -заставить Зеленского начать расследование против Байдена. Ведь замгоссекретаря США при Бараке Обаме Виктории Нуланд можно было безнаказанно раздавать печенье на украинском Майдане, американским сенаторам Джону Маккейну и Кристоферу Мёрфи выступать со сцены в центре Киева и выражать поддержку госперевороту, а вице-президенту заявлять об увольнении генпрокрора Украины. И никто не кричал о вмешательстве во внутренние дела. Вот и Трамп, видимо, посчитал, что ему тоже можно потребовать обнародования противозаконных действий граждан США на Украине. Его оппоненты сочли иначе и задействовали близкие демократам влиятельные СМИ, чтобы обвинить главу Белого Дома в нечестной конкурентной борьбе. Трамп ответил в своем главном и персональном СМИ, вот что он написал в Twitter:

Демократы и фейковые новости всегда проваливают свои схемы "охоты на ведьм", но теперь стараются запустить еще одну - такую же нелепую, как и все остальные. Теперь называют это украинской "охотой на ведьм". Все это попытки защитить сонного Джозефа Байдена. Они опять провалятся!

У Дональда Трампа есть и личные причины ненавидеть все, что связано с предыдущими украинскими властями и их американскими кураторами. Режим Петра Порошенко активно играл на стороне демократов и Хиллари Клинтон во время прошлых президентских выборов в США. Именно из Киева произошел слив тайной бухгалтерии Виктора Януковича, из-за которой за решёткой оказался ключевой человек штаба Трампа Пол Манафорт.

И 45-й президент США, видимо, пытается взять реванш по всем фронтам. За Петра Порошенко и его окружение взялось ФБР. В распоряжение ведомства попали десятки тысяч документов, которые свидетельствуют о преступлениях, совершенных бывшим украинским президентом как на территории Украины, так и в США. На родине против него расследуют сразу 13 эпизодов. Чтобы ответить по всем, жизни не хватит. Но садиться в тюрьму экс-президент явно не собирается. "Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики не первые, кто хотели упечь Порошенко. Ничего у них не получится," – заявил экс-президент.

Порошенко пока ещё красуется в подконтрольных СМИ, давая обширные интервью. Но гособвинение намерено добиться ареста всех его активов. И переместить Петра Алексеевича из голубого экрана на тюремные нары.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".