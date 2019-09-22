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В Албании произошло мощное землетрясение

12:23
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Есть пострадавшие

В Албании около 70 человек пострадали в результате мощного землетрясения. Его отголоски ощущались даже в соседних странах - Греции, Македонии и Италии. Эпицентр находился в шести километрах от прибрежного города Дуррес.

Первый подземный толчок магнитудой шесть был зафиксирован около двух часов дня. Буквально через несколько минут произошел второй, чуть слабее. Затем последовали несколько афтершоков. Серьёзно пострадало здание университета в Тиране, повреждены десятки домов. Жители нескольких населённых пунктов остались без электричества и мобильной связи, сообщает "ТВ Центр".

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