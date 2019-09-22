В России прошла акция "Равенство возможностей"

Она призвана изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями

Акция "Равенство возможностей" прошла в десяти российских регионах. В Москве талантливые блогеры, актёры и поэты рассказали гостям, как им удается жить полной жизнью, несмотря на ограничения по состоянию здоровья.

Проект организован платформой "Россия - страна возможностей", он призван не только помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, но и изменить отношение общества к проблеме, сообщает "ТВ Центр". Как рассказал его руководитель Лука Горубин, сегодня в России достаточно большой пласт населения находится в разных социальных категориях, будь то люди с особенностями здоровья или люди с разным социальным статусом.