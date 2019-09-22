В реку под Архангельском выпустили 270 тысяч мальков лосося

Растёт популяция ценной породы

В реку Солза в 60 километрах от Архангельска специалисты научно-экспериментального завода выпустили новую партию мальков атлантического лосося. Эту операция по восстановлению популяции ценной породы рыбы продолжается уже больше 30 лет, каждую особь готовят к жизни в дикой природе два года. В нынешнем году выпущенная партия молоди рекордная - свыше 270 тысяч мальков. Парадоксально, но именно в этом сезоне местные рыбаки достают из Северной Двины и соседних рек пустые сети.

Река Солза была выбрана для выпуска рыбы неслучайно. Водоём сохранил экологическую чистоту, а потому лососю здесь комфортно. Отсюда стаи рыб поплывут в Белое, затем Баренцево моря. А самые крепкие особи достигнут берегов Гренландии.

В рыбном детском саду (так в шутку называют производственно-экспериментальный завод) эта генерация атлантического лосося росла два года. В 300 бассейнах усиленное питание – по 12 раз в день. Каждый малёк с момента помещения икринок в инкубатор и до выпуска в реку обходится в 350 рублей. Условия максимально приближены к природным: тёмная вода набрана прямо из Солзы.

Восстанавливать популяцию ценных пород рыбы начали еще в середине 80-х. Тогда после строительства плотины и водохранилища под Северодвинском соседние водоёмы обмелели, и вылов резко сократился. Ежегодно архангельские специалисты отправляют в реки до 300 тысяч особей лосося и кумжи. Выращенная в искусственной среде рыба в последние годы попадается в сетях всё чаще. Но именно этот сезон у архангельских рыбаков – неудачный. Целыми неделями они достают из воды пустые рюжи – так называются на Русском Севере ловушки из сетки.

С начала июля по конец октября в Поморье разрешена ловля лосося, но только по лицензии. Покупаются отдельные участки на реке, так называемые выбои. Однако платить согласны далеко не все. Браконьеры не только опустошают запрещенные для ловли места, но и забрасывают сети весной в пору нереста. От этого страдают и популяция лосося, и честные рыбаки. В этом году правоохранители изъяли около 400 орудий лова; у нарушителей конфисковали лодки, катера и двигатели, сообщает "ТВ Центр".

По мнению ихтиологов, компенсировать убытки поморов лосось должен в сентябре и октябре. Именно тогда, по прогнозам, после аномально дождливого и холодного лета стаи рыб массово зайдут в Северную Двину и соседние реки. В целом же, популяция атлантического лосося в регионе далека от критических показателей, утверждают специалисты.

Этой же осенью сотрудники Солзенского завода соберут на речных галечных гнёздах икру для новой генерации атлантического лосося. А уже в следующем марте выпустят в водоёмы тысячи мальков, которые к тому моменту завершат двухлетний искусственный цикл роста.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".