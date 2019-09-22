В России сделано заявление об отмене обязательного призыва в армию

Этого не исключил министр обороны

В России могут отменить обязательный призыв в армию. Этого не исключил министр обороны Сергей Шойгу. "В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным", - сказал глава военного ведомства в интервью "Московскому комсомольцу".

По его мнению, какое-то количество военнослужащих по призыву в России должно быть в любом случае: это распространённая мировая практика. Говоря о настроениях в обществе, генерал Шойгу отметил, что у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. "Если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", - сказал министр.

Срочную службу по призыву он назвал одной из эффективных форм военной подготовки граждан и освоения ими военной специальности непосредственно в войсках. Так было на протяжении всей истории, и не только в России, напомнил Шойгу.

Воинская обязанность в России определена ещё с царских времён для граждан мужского пола. С 2008 года служба по призыву составляет один год. При этом существует более десяти оснований для отсрочки и освобождения от призыва. За уклонение от воинской обязанности предусмотрена уголовная ответственность.