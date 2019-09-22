В Словакии напомнили о роли Красной Армии в освобождении страны от фашистов

Наши солдаты заплатили высокую цену

Красная Армия заплатила самую высокую цену за освобождение Словакии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом напомнил премьер-министр страны на торжествах по случаю 75 годовщины изгнания гитлеровцев из посёлка Калинов.

Этот населённый пункт стал первым в республике, куда вошли советские войска. В сражениях только за него погибли более тысячи наших солдат и офицеров. Петер Пеллегрини отметил, что сейчас многие стремятся переписать историю в угоду чужих политических интересов. Он также призвал молодёжь не забывать героев Второй мировой войны.

"К сожалению, мы живём в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй Мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой. Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах. Надо быть гордыми за свою страну и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу", - отметил премьер Словакии.