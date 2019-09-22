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Свыше 30 тысяч человек посетили первый московский экофестиваль

11:48
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Он прошёл в Парке Горького

Свыше 30 тысяч человек посетили Первый московский экологический фестиваль, который состоялся 21 сентября в Парке Горького. Организовало мероприятие Всероссийское общество охраны природы. Перед гостями выступили дуэт "Две Маши", Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Swanky Tunes и другие исполнители.

Фестиваль проходил в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес". До конца октября в регионах планируется высадить 30 миллионов  саженцев. В рамках фестиваля можно было высадить дерево онлайн. На специальной площадке желающие выбирали регион, вид саженца и называли  его своим именем. Отдельная программа была и для маленьких гостей фестиваля: детские мастер-классы и игры экологической направленности.

Актёр и режиссёр Владимир Машков провёл встречу в лектории фестиваля,  все желающие сгенерировали более тысячи проектных экологических идей, касающихся сохранения и восстановления лесов, улучшения жизни горожан, работы предпринимателей и функционирования государства в контексте экологии.

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