Массовые задержания в Париже: на улицы снова вышли "жёлтые жилеты"

В полицейские участки доставлены более 160 человек

Почти восемь тысяч полицейских и жандармов обеспечивали в субботу, 21 сентября порядок в Париже. Французская столица весь день была охвачена массовыми протестами. Очередную акцию провели "жёлтые жилеты", которые предприняли попытку прорваться на запрещённые для демонстраций Елисейские поля.

На митинг вышли также активисты борьбы в защиту климата. Для усмирения агрессивно настроенных манифестантов полицейским пришлось несколько раз применять слезоточивый газ, задержаны более 160 человек. Из Парижа - репортаж европейского корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой (смотрите видео).