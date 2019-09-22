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Массовые задержания в Париже: на улицы снова вышли "жёлтые жилеты"

12:42
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

В полицейские участки доставлены более 160 человек

Почти восемь тысяч полицейских и жандармов обеспечивали в субботу, 21 сентября порядок в Париже. Французская столица весь день была охвачена массовыми протестами. Очередную акцию провели "жёлтые жилеты", которые предприняли попытку прорваться на запрещённые для демонстраций Елисейские поля.

На митинг вышли также активисты борьбы в защиту климата. Для усмирения агрессивно настроенных манифестантов полицейским пришлось несколько раз применять слезоточивый газ, задержаны более 160 человек. Из Парижа - репортаж европейского корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой (смотрите видео).

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