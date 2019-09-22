Почему в Москве не снимают голливудские фильмы

В столицу приехали известные продюсеры

На этой неделе в Москву наведались кинопродюсеры из разных стран, в том числе и с самой крупной фабрики грёз в мире - Голливуда. Приехали посмотреть: а можно ли здесь снимать кино и сколько это стоит. Столица России, конечно, не раз появлялась в западных блокбастерах, но зачастую сцены с её участием, снимают в Восточной Европе или Прибалтике. Корреспондент "ТВ Центра" Наталья Тарасова выяснила что теперь может измениться, а заодно узнала почему Шварценеггера в "Красной жаре" снимали на Красной Площади тайком (смотрите видео).