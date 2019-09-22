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Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

13:33
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Об этом пишет британская пресса

Сборную Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, пишет британская The Telegraph. Речь идёт снова о допинге: чиновников из Московской антидопинговой лаборатории подозревают в подделке данных, предоставленных WADA в течение последних 18 месяцев. Таким образом российская сторона пыталась скрыть системное употребление допинга, пишет газета.

В Олимпийском комитете России домыслы британских журналистов комментировать отказались. "Это уже стандартная практика", - сказал изданию "Р-Спорт" пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов. Он добавил, что у газеты не может быть существенных оснований для подобных выводов.

Официально никакого решения об отстранении России от Олимпиады-2020 не было и нет. Тем не менее, 23 сентября на заседании исполнительного комитета WADA ожидается оглашение результатов исследований Московской антидопинговой лаборатории.

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