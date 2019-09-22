Сколько получает от государства работающая пенсионерка Алла Пугачёва

Народная артистка до сих пор трудится

Стал известен размер пенсии Аллы Пугачёвой: звезда советской и российской эстрады получает от государства 47 тысяч рублей. К стандартной московской пенсии добавлены выплаты за звание народной артистки СССР и за государственные награды. У Пугачёвой имеются ордена "За заслуги перед отечеством" II, III и IV степени, пишет "Газета.ру".

Алле Пугачёвой 70 лет, на пенсию она ушла в 2004 году. Примадонна продолжает творческую деятельность: периодически она даёт концерты и собирает полные залы. Накануне, 21 сентября её большой друг, композитор Илья Резник назвал Пугачёву площадной певицей. В эту характеристику он вложил большую востребованность певицы, которая существует и сегодня.