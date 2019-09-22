Заворотнюк рассказала о встрече с Жанной Фриске

"Не каждая мечта сбывается", - написала актриса

После появления новостей о болезни Анастасии Заворотнюк поклонники актрисы ещё раз пересмотрели её посты в Instagram и нашли трагический момент: сообщение о встрече Насти с Жанной Фриске. Актрисы встречались на съёмках различных шоу много раз, а однажды вдвоём оказались в студии проекта "Минута славы".

Когда Жанны не стало, Заворотнюк написала на своей страничке об этой встрече: "Она приехала, как всегда сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда всё обрывается на взлете".

Официальной информации о диагнозе и состоянии Анастасии Заворотнюк до сих пор нет. В начале сентября СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о том, что у актрисы четвёртая стадия рака мозга; ей сделали операцию в одной из европейских стран, но она не помогла и состоянии Заворотнюк ухудшается с каждым днём. Накануне, 21 сентября друг актрисы, журналист Сергей Майоров сообщил, что Заворотнюк в Москве сделали вторую операцию.