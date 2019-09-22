Джоли кардинально сменила имидж ради денег

Актриса снимается в новом фильме

Анджелина Джоли стала платиновой блондинкой. Актриса снимается в картине "Вечные", которая обещает стать ещё одним шедевром вселенной комиксов Marvel. Премьера намечена на ноябрь 2020 года. Джоли играет в фильме роль Тены и ради этого кардинально изменила свою внешность.

Под софитами она появилась в образе платиновой блондинки. Журналисты, побывавшие на съёмках, утверждают, что это парик. В фильмографии Анджелины уже было несколько картин, где она снималась со светлыми волосами и каждый раз это становилось причиной ажиотажа среди фанатов.

Анджелина Джоли – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. К примеру, только за съёмки во второй части фильма о Ларе Крофт она получила гонорар в 12 миллионов долларов.