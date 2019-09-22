ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джоли кардинально сменила имидж ради денег

18:37
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Актриса снимается в новом фильме

Анджелина Джоли стала платиновой блондинкой. Актриса снимается в картине "Вечные", которая обещает стать ещё одним шедевром вселенной комиксов Marvel. Премьера намечена на ноябрь 2020 года. Джоли играет в фильме роль Тены и ради этого кардинально изменила свою внешность.
Джоли одевает детей в обноски из секонд-хенда

Под софитами она появилась в образе платиновой блондинки. Журналисты, побывавшие на съёмках, утверждают, что это парик. В фильмографии Анджелины уже было несколько картин, где она снималась со светлыми волосами и каждый раз это становилось причиной ажиотажа среди фанатов.

Анджелина Джоли – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. К примеру, только за съёмки во второй части фильма о Ларе Крофт она получила гонорар в 12 миллионов долларов.

 

Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.