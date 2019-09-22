Россиянам пообещали бесплатные лекарства

Их будуть выдавать не всем

Россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства, прописанные врачом. Такую идею всерьёз обсуждают в Минздраве. Сейчас медикаменты предоставляются бесплатно не всем, их выдают только льготникам.

Список льготных категорий граждан предлагают расширить и внести в него больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсших острые нарушения мозгового кровообращения, острый коронарный синдром или любые операции на сосудах.

Обсуждается и другой вариант: выдача бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия, пишет "Российская газета". Вероятно, что одна из идей будет воплощена на практике до 2022 года. К этому времени в России должна заработать единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения.