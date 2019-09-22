Церковь советует отучать детей от сквернословия ударами по лицу

С таким предложением выступил протоиерей Дмитрий Смирнов

Протоиерей Дмитрий Смирнов предлагает отучать детей ругаться матом с помощью проверенного временем способа. Очистить речь от нецензурной брани можно простым ударом по роже. По крайней мере, священник, по его признанию, так уже делал. Он рассказал случай из своей жизни: когда один из его учеников выругался при нём, протоиерей дал ему по роже. С тех пор мальчик перестал использовать нецензурную лексику в своей речи.

При этом священник уточнил, что человеку гораздо полезнее самому найти силы перестать ругаться матом, сообщает "Интерфакс".

Недавно Дмитрий Смирнов обвинил в слабости русских мужчин женское воспитание и советскую пропаганду. По его мнению, современные русские мужчины - это синоним слабости и национальной трагедии, настоящие мужчины в России – штучный товар.