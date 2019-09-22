Экономику России подгонят под индекс самогона

Рост потребления самодельных напитков говорит о снижении платёжеспособности населения

Учёные предложили использовать в качестве индикатора экономической обстановки в стране так называемый индекс самогона - производство и потребление самодельного алкоголя. Эксперты утверждают, что в связи с нехваткой денег люди повсеместно переходят с дорогого легального алкоголя на самодельную продукцию собственного производства, пишет "Российская газета".

В стране высокими темпами растёт самогоноварение, которое в СССР было запрещено. Как отмечают в Институте социально-экономических исследований Финансового университета, рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления - на повышение платежеспособности. Поэтому логично было бы использовать эти показатели при оценке общей экономической ситуации в России.