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Хватить кормить Украину: Трамп переложил заботы о Киеве на Европу

19:53
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

США сокращают финансирование

Дональду Трампу надоело кормить Украину, он потребовал от Европы выделять больше денег для поддержки Киева, сообщает телеканал Fox News. "Я хочу, чтобы Германия, я хочу, чтобы Франция, и я хочу, чтобы Европейский союз вкладывали деньги", - так ответил президент США на вопрос журналистов о причинах приостановки помощи Украине.

Накануне, 21 сентября Трамп дал понять, что Украина ему уже не так интересна, как в начале президентского срока. "Кого волнуют эти украинцы? Русские должны быть нашими друзьями", - так полагает Трамп, если верить утечкам из Белого дома, с которыми знакомит читателей американская пресса.

Тем не менее на следующей неделе в США должна пройти встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Вашингтоне пока точно не называют дату, но, вероятно, беседа состоится 25 сентября. Некоторые эксперты полагают, что в свете последних заявлений американского лидера встреча может или не состояться, или быть мимолётной.

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