"Здравствуй, зима!" Российские регионы занесло снегом (видео)

Поздравлять друг друга с первым снегом или звать бабье лето?

Сразу в нескольких российских регионах действует повышенный уровень погодной опасности. К Приморью подошел тихоокеанский тайфун "Тапа". За минувшую ночь он изменил траекторию и, по прогнозам, затронет только юго-восток края. А в центральную Россию ненастье уже принесло скандинавский циклон. В Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской областях выпал первый снег. В столице осадки сопровождались сильным ветром. Порывом на Москве-реке перевернуло яхту, пять человек пострадали.

Ложились спать осенью, проснулись - зимой! Жители Ивановской области оказались в замешательстве, увидев утром первый снег.

Поздравлять друг друга с первым снегом или звать бабье лето? На календаре - сентябрь! В социальных сетях пользователи негодуют: погодные заметки переполняют интернет.

Снегопад начался ночью в большинстве регионов европейской части России. Дождь с градом, снег с дождем - осадки не прекращались всю ночь. Наутро - промозгло, ветрено, дождливо. Это влияние скандинавского циклона. Он принёс первый снег Ивановскую, Ярославскую, Владимирскую области.

Зелёная трава под белым покрывалом. Град побил плоды на деревьях. Из-за заморозков под Владимиром может пропасть собранный урожай.

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Днём - всего +2. В дуэте с северным ветром все - 4. Подача тепла в жилые дома и очереди в автосервисы - вот главные темы для обсуждения в соцсетях у жителей Свердловской области. На севере уральского региона - тоже заморозки и мокрый снег.

- Мы четыре дня назад еще купались, а тут, любуйтесь, снег, град, метель!

Зима напомнила о себе и в столичном регионе: сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду и снег с дождем. Все выходные в Москве и области действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

- А вот и первый снег! Здравствуй, зима!

Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья. В Клину, Ступине и Рязани снег шел недолго и уже растаял. Причина - все тот же скандинавский циклон.

В Москве в ближайшие пару дней погода не изменится - ночью от -1 до +1. Днем - осадки и ветер. И только в среду в столицу придет антициклон. Небо станет ясным, дождь и ветер стихнут.

Анастасия Мартынова, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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