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Как Россия обеспечивает мирную жизнь на Голанах

10:14
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Боевое дежурство несут российские военные полицейские вместе с сирийскими коллегами

Российские военные полицейские вместе с сирийскими коллегами несут боевое дежурство на Голанских высотах. Этот регион освободили от террористов летом  прошлого года. С тех пор, как  контроль в приграничной провинции Эль-Кунейтра перешел официальному Дамаску, в свои дома уже вернулись десятки тысяч беженцев. На восстановление жилья, социальных объектов и инфраструктуры власти САР выделили почти 2,5 миллиона долларов.

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Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. Плодородные долины по обе стороны от хребта давно стали яблоком раздора в отношениях двух стран. Вооруженные конфликты за Голаны неоднократно происходили еще задолго до того, как Дамаску пришлось вступить в войну с международным терроризмом. В итоге территория, принадлежавшая Сирии, перешла под контроль Израиля. Контроль за обстановкой долгое время обеспечивали миротворцы ООН. Оборудовали вдоль всей линии разграничения более 80 постов наблюдения. Но свои функции исполняли лишь до тех пор, пока боевики не захватили районы в непосредственной близости от границы. Сирийская армия освободила эту территорию лишь летом 2018 года. Теперь гарантом стабильности и безопасности здесь выступает российская военная полиция.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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Боевое дежурство в Сирии
Боевое дежурство в Сирии
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