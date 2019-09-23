Россия ответила на требования жертвы "Новичка"

План "отравленного" Чарли Роули зарубили на корню

Россия неподсудна Великобритании в силу принципа суверенного равенства. Так в нашем посольстве в Лондоне прокомментировали информацию британского издания The Mirror.

Журналисты сообщили о намерении якобы отравленного в Эймсбери Чарли Роули подать судебный иск против России и потребовать компенсацию в один миллион фунтов стерлингов. По мнению наших дипломатов, этот вариант рассматривает адвокат пострадавшего как один из возможных. В апреле с Чарли Роули встретился Александр Яковенко, который на тот момент занимал пост посла России в Великобритании. По итогам беседы дипломат заявил, что Роули не обвинял нашу страну в случившемся. Еще тогда российская сторона поддерживала право Роули знать правду о происшествии, но он до сих пор остается в неведении, как и Москва, которую Лондон голословно обвиняет в случившемся.

Как напоминает "ТВ Центр", инцидент в Эймсбери произошел в июле 2018 года. Полиция заявила об отравлении двух человек тем же веществом, которым были атакованы Скрипали.

Видео: "Почему они не умерли?": Киев возмутили живые Скрипали

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен