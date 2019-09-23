Путешественников взяли в заложники из-за банкротства туркомпании

Сотни тысяч людей не могут вернуться домой из-за ликвидации Thomas Cook

Сотни тысяч туристов по всему миру не могут вернуться домой с отдыха из-за краха британского туристического гиганта - компании Thomas Cook, передает "ТВ Центр".

Она существует на рынке с 1841 года, и вот теперь объявила о начале процедуры ликвидации. Это станет одним из крупнейших ударов по туристической индустрии, банкротство компании затронет почти два десятка стран! За границей сейчас около 600 тысяч клиентов туроператора, 160 тысяч из них - британцы.

Приходят сообщения о том, что отели, которым Thomas Cook не перевел оплату за путевки, требуют деньги с клиентов. В Тунисе работники одной из гостиниц взяли в заложники постояльцев, закрыли все выходы с территории, отключили Wi-Fi и отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были отвезти людей в аэропорт.

"Вчера вечером нам вручили письменное уведомление о том, что мы должны заплатить 2200 фунтов - это намного больше, чем мы уже заплатили за отпуск! Я сказала, что не обязана платить за Thomas Cook!" – возмущается Патрисия Броун.

Крах компании лишит работы около 20 тысяч человек по всему миру. Британские власти объявили о начале операцию по возвращению своих граждан на родину - подключается Форин Офис Соединенного Королевства. Стоит отметить, что с 2011 года в сеть Thomas Cook Group входит российский туроператор "Интурист".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен