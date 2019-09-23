Русскоговорящий сын Порошенко поставил семье ультиматум

Стали известны правила поведения в доме бывшего президента Украины

Конгресс США допустил импичмент Дональда Трампа в случае, если обнаружатся убедительные доказательства давления американского лидера на его украинского коллегу Владимира Зеленского. Сам президент США считает обвинения "охотой на ведьм". В подтверждение он частично раскрыл журналистам содержание беседы и пообещал рассмотреть возможность публикации разговора. Также Трамп напомнил о финансовой помощи Киеву со стороны США и посоветовал Европе больше тратить на поддержку Украины.

Критиковать Европу для президента Трампа - дело привычное. На этот раз Берлину, Парижу и Брюсселю досталось за то, что выделяют мало денег на поддержку Украины. Журналистов, однако, больше интересовал другой вопрос - о чем беседовали Трамп и Зеленский во время телефонного разговора в июле. Оппоненты настаивают на публикации полной стенограммы этого диалога. Трамп пообещал подумать.

"Беседа, которая у нас состоялась, носила в основном поздравительный характер в связи с вступлением президента Украины в должность. Также она касалась коррупции, которая имеет место быть на Украине. Мы не хотим, чтобы наши люди, такие, как бывший вице-президент Джо Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине", - раскрыл подробности американский лидер.

Если верить источникам газеты The Wall Street Journal, Трамп требовал от Зеленского начать расследование в отношении сына своего возможного соперника в предстоящей президентской гонке - демократа Джо Байдена. Будучи вице-президентом США при Бараке Обаме, он курировал Украину, да так старательно, что трудоустроил своего сына Хантера в украинскую нефтегазовую компанию с месячной зарплатой 50 тысяч долларов. Глава украинского МИД Вадим Пристайко за своего президента заступается.

"Президент имеет право общаться с другим президентом и сохранять содержание этого разговора в тайне. Если кто-то верит в то, что на нашего президента оказывается давление, они должны это доказать. Я в курсе того, о чём шёл разговор, и, по-моему, никакого давления не было", - сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Видео: стало известно о тайной связи Трампа с Зеленским

В Киеве - паника. Не знают, на кого из кандидатов ставить. Пойди на поводу у Трампа - обидишь демократов, а ведь шансы у Байдена стать президентом - весьма реальные. С республиканцами портить отношения тоже не хочется. Не так уж много союзников теперь у Киева. Взять, например, Европу. После того, как в июне полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановили в полном объеме, украинские депутаты демонстративно покинули зал. На предстоящую сессию ассамблеи киевские парламентарии не поедут. Это решение Верховной Рады, которое, впрочем, некоторым украинским народным избранникам - не закон.

"Украина не подаёт новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом, действующим остаётся старый состав делегации. Это серьёзный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций. Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины", - заявил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

О том, что решать противоречия в ПАСЕ лучше с участием России, коллегам-депутатам напомнил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Главный защитник европейских ценностей Пётр Порошенко о ПАСЕ пока молчит. Он фигурант 13 уголовных дел, еще по четырем проходит свидетелем. Однако официальных обвинений ему предъявлено не было.

"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики не первые, кто хотели упечь Порошенко. Ничего у них не получится", - прокомментировал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как не получается выучить ридну мову у младшего сына Порошенко - Михаила. В августе на митинге у здания госбюро расследований, куда он пришел поддержать отца, Михаил имел неосторожность поговорить с журналистами.

- Скажите, а отец вас не ругает за то, что вы говорите на русском языке? - Идеально было бы говорить на украинском, но я говорю на русском языке.

"Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке, и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово", - поделился Порошенко.

Английский семье Порошенко может пригодиться уже совсем скоро. Украинские журналисты пишут - в аэропорту "Жуляны" - наготове частный самолет. В случае, если нынешняя власть от слов перейдет к делу и решит привлечь бывшего президента к ответственности, он с семьей тут же покинет страну.

Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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