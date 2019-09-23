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В Москве прогремел салют в честь освобождения Таллина

10:22
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Стрельбу произвели из орудий ЗИС-3 времен ВОВ

В воскресенье вечером небо над Москвой озарил грандиозный салют. Так столица отметила 75-ю годовщину освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр".

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22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова при поддержке Балтийского флота, возглавляемого адмиралом Владимиром Трибуцем. Освобождение столицы Эстонской ССР стало частью Прибалтийской стратегической наступательной операции Красной Армии.

В Парке Победы отдельный гвардейский салютный дивизион имени Владимира Михалкина дал более двух тысяч залпов. Стрельбу произвели из орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны и современных салютных установок.

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