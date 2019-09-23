Чиновникам поднимут зарплаты после массовой чистки кадров

Реформа грядет в 2020 году

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о планах по сокращению числа государственных служащих в России. Это необходимо для того, чтобы зарплаты оставшихся чиновников оставались конкурентоспособными.

Татьяна Нестеренко заявила, что без сокращения "армии" госслужащих зарплаты в госсекторе будут индексировать только на уровень инфляции. В противном случае придется ежегодно искать дополнительно по 100 миллиардов рублей.

Сэкономленные средства планируется направить на оплату труда оставшихся чиновников. "Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", - цитирует Татьяну Нестеренко РИА Новости.

Чистка кадров пройдет в два этапа. В 2020 году численность аппаратов федеральных органов исполнительной власти урежут на 10%, территориальных органов - на 5%. В 2021 году этот показатель в регионах, как ожидается, приблизится к 15%.

На втором этапе произойдет "структурное совершенствование" государственного аппарата, сообщила Нестеренко. Территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы. При этом их лишат статуса юридического лица, а их подразделения ликвидируют. Как объяснила замглавы Минфина, власти хотят создать компактные "фронт-офисы", не отягощенные лишним персоналом.