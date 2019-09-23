Опережающими темпами: названы регионы-лидеры по росту зарплат

На первом месте Костромская область

За первое полугодие 2019 года номинальная зарплата выросла во всех российских регионах. Рост составил 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Уровень средней заработной платы по стране составил 46,2 тысячи рублей.

Как пишут "Известия" со ссылкой на РИА Новости, больше всего зарплата выросла в Костромской области (на 14,7%) и Туве (12,4%). В число лидеров попали Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

Небольшое снижение зарплат в феврале и мае показали Северная Осетия, Камчатка, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. Правда, в ЯНАО и Петербурге средняя месячная зарплата существенно выше, чем во многих регионах.

Авторы исследования также подсчитали, сколько товаров и услуг можно купить на зарплату в регионе. Покупательную способность зарплаты измерили фиксированными потребительскими наборами. В среднем россиянин может позволить себе 2,53 фиксированных набора в месяц.

Как выяснилось, жители девяти регионов России могут приобрести более трех фиксированных наборов. Речь идет о Сахалине, ЯНАО, Магаданской области, Москве, Югре, Чукотке, Якутии и Петербурге. Меньше двух наборов способны купить в Чечне, Ивановской области, Алтайском крае, Северной Осетии и в некоторых других регионах.