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Опережающими темпами: названы регионы-лидеры по росту зарплат

09:02
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

На первом месте Костромская область

За первое полугодие 2019 года номинальная зарплата выросла во всех российских регионах. Рост составил 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Уровень средней заработной платы по стране составил 46,2 тысячи рублей.
Определен минимальный размер зарплаты на следующий год

Как пишут "Известия" со ссылкой на РИА Новости, больше всего зарплата выросла в Костромской области (на 14,7%) и Туве (12,4%). В число лидеров попали Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

Небольшое снижение зарплат в феврале и мае показали Северная Осетия, Камчатка, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. Правда, в ЯНАО и Петербурге средняя месячная зарплата существенно выше, чем во многих регионах. 

Авторы исследования также подсчитали, сколько товаров и услуг можно купить на зарплату в регионе. Покупательную способность зарплаты измерили фиксированными потребительскими наборами. В среднем россиянин может позволить себе 2,53 фиксированных набора в месяц. 

Как выяснилось, жители девяти регионов России могут приобрести более трех фиксированных наборов. Речь идет о Сахалине, ЯНАО, Магаданской области, Москве, Югре, Чукотке, Якутии и Петербурге. Меньше двух наборов способны купить в Чечне, Ивановской области, Алтайском крае, Северной Осетии и в некоторых других регионах.

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