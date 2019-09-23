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"Желаю Ксении всего наилучшего": Виторган высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

09:04
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Актер был немногословен

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала настоящей сенсацией в светской тусовке. Катафалк, венчание, стриптиз – молодожены эпатировали публику, как могли.
Остросюжетная история любви Собчак и Богомолова

Прокомментировал произошедшее бывший свекор Ксении Эммануил Виторган. По его мнению, в поведении молодоженов нет ничего необычного. "Ребят, это нормально", - сказал Виторган в эфире программы "Ты не поверишь!"

Артист хорошо общается с семьей Собчак и не держит на бывших родственников зла, хоть и развод его сына с Ксении сопровождал скандал. "Люди разошлись, ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье всего наилучшего", - отметил он.

Напомним, Ксения Собчак ушла от мужа и отца своего сына Максима Виторгана к режиссеру Константину Богомолову. Развод был оформлен в начале августа, а уже в сентябре телеведущая отправилась к алтарю с новым возлюбленным.

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