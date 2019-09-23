Американскому генералу пригрезился "железный занавес" в Черном море

В НАТО растет беспокойство

Генерал Бен Ходжес, который раньше командовал сухопутными силами США в Европе, обвинил Россию в блокировании учений НАТО в Черном море.

Бен Ходжес заявил украинскому изданию "Сегодня", что Россия регулярно закрывает доступ к тем местам в Черном море, где силы НАТО намереваются провести учения. По его словам, таким образом Москва создает "железный занавес", который разделяет страны НАТО от государств, не входящих в блок. Он имел в виду прежде всего Украину и Грузию.

"Альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО, а также для того, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против наших партнеров", - сказал американский генерал.

Бен Ходжес призвал Украину использовать надводные и подводные беспилотники, чтобы следить за российскими судами и делиться информацией с НАТО. "Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", - отметил американец.

В июле прошли учения Украины и НАТО Sea Breeze в Черном море. Украинский политолог Михаил Гончар заявил, что учения завершились победой Москвы, поскольку кораблям и самолетам НАТО фактически пришлось отступать из черноморской акватории. "Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Результат - мы и НАТО "утерли сопли" и отступили", - цитирует его ФАН.