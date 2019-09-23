Рапунцель из "Дома-2" ужаснула изуродованным лицом

Девушка неудачно сходила к косметологу

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала татуаж, однако процедура прошла с осложнениями. Губы девушки после посещения косметолога распухли.

На радостях Алена опубликовала фото из салона красоты в Instagram, но поклонники восторга звезды "Дома-2" не разделили. Народ счел, что девушка изуродовала себя. "Просто ужасно смотрится", "Какой страх", "Алена, что ты сделала с собой? Смотреть жутко", - написали хейтеры в комментариях под постом.

Рапунцель грубая критика расстроила, вскоре девушка удалила фото и видео из Сети. Однако снимки успели скопировать другие пользователи и разместить в фан-пабликах.

Теперь поклонники телестройки гадают, для чего красавица Алена пошла на процедуру, которая в итоге завершилась провалом. По мнению фанатов, на перемены во внешности Рапунцель вдохновила новая любовь. Звезда телестройки встречается с оператором "Дома-2" Романом Макеевым. Мужчина уже заявил, что готов усыновить ребенка Алены от Ильи Яббарова.