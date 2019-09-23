Российские невесты "постарели"

Девушки не торопятся создавать семью

Россиянки стали позже выходить замуж, установил Росстат. Если восемь лет назад они обычно вступали в брак в возрасте от 18 до 24 лет, то сейчас - в возрасте от 23 до 34 лет. Между тем средний возраст вступающих в брак мужчин остался прежним - от 25 до 34 лет.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова сказала РИА Новости, что девушки в России стали чаще откладывать брак. Это объясняется либо отсутствием работы и собственного жилья, либо желанием получить образование и построить карьеру. К тому же многие молодые люди просто хотят "пожить в свое удовольствие" или не желают регистрировать брак, считает ученый.

По словам Егоровой, в скором времени эта ситуация немного изменится, поскольку в "брачный возраст" вступает поколение, рожденное в начале 2000-х годов. Это поколение гораздо более многочисленное, чем поколения 1990-х годов.

Росстат также выявил рост числа россиянок, которые выходят замуж после 35 лет. По словам Елены Егоровой, рано или поздно почти у каждой женщины возникает желание завести семью. "Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", - отметила эксперт.