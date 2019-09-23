Последнюю в истории ракету-носитель "Союз-ФГ" установили на "Байконуре"

Исторический запуск запланирован на среду

Исторический запуск. На Гагаринском старте космодрома "Байконур" установили ракету-носитель "Союз-ФГ". 25 сентября она доставит на орбиту новый экипаж МКС. Запуск этой модели станет последним, в скором времени её заменит современный аналог с цифровыми системами - полностью российского производства. Так что и саму стартовую площадку ждёт модернизация.

Ровно в семь утра по местному времени ракету-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" на борту вывозят из монтажно-испытательного комплекса. Чуть более двух часов небольшой железнодорожный состав, в который входят тепловоз, подъемная платформа с установленной на ней ракетой и энерговагон, обеспечивающий питанием бортовые системы ракеты, двигается до стартовой площадки №1. Её еще называют Гагаринским стартом. Ракету переводят в вертикальное положение, после чего начинаются финальные испытания.

Первый запуск "Союза-ФГ" был осуществлен 21 мая 2001 года. Эта ракета пришла на смену "Союзу-У". Основные отличия – новые форсуночные головки в двигателях. Отсюда и буквы ФГ в названии. В общей сложности - 18 лет эксплуатации. На этой ракете летали к Международной космической станции люди. Туда возили грузы. Запускали в космос спутники и межпланетные космические аппараты. Предстоящий запуск станет семидесятым по счету и последним.

Следующее семейство ракет "Союз" получило индекс 2.1а. Вместо аналоговой системы управления украинского производства на них будут устанавливать российское цифровое оборудование. Таким образом, в новой ракете больше не будет иностранных комплектующих.

Игорь Владимирович Бармин - первый человек на первой стартовой площадке "Байконура". Его отец Владимир Бармин – конструктор реактивных пусковых установок. Человек, который придумал и построил этот стартовый комплекс. Первый запуск здесь был осуществлен 21 августа 1957 года. Полетела межконтинентальная баллистическая ракета "Р-7". 4 октября того же года в космос отправили первый искусственный спутник земли. 19 августа 1960 – Белка и Стрелка. И потом уже исторический полет Юрия Гагарина.

Для Гагаринского старта в том виде, в каком он существует сейчас, предстоящий полет тоже будет последним. Для запуска ракет "Союз 2.1а" с новой системой управления здесь нет необходимого оборудования. Сначала предполагалось сделать из стартового комплекса музей, но в итоге приняли решение о модернизации. Она, конечно, дорогостоящая. Решено, что часть финансирования на себя возьмут Объединенные арабские эмираты. Их первый астронавт Хаззаа Аль-Мансури впервые полетит в космос 25 сентября. Это будет так называемая экспедиция посещения. Аль-Мансури вернется на землю через восемь дней. Для астронавта NASA Джессики Меир предстоящий полет будет первым. Для командира корабля – россиянина Олега Скрипочки – уже третьим. Во многих аспектах исторический запуск - 25 сентября в 16:57 по московскому времени.

Дмитрий Гусев. Виктор Мальцев и Михаил Жучков. "ТВ Центр". Космодром "Байконур".

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