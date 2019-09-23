Путин поручил выдавать ипотеку под 2%

Это станет реальностью для молодых семей на Дальнем Востоке

Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые он дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации.

В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке. Предполагается, что ставка будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар".

Также Владимир Путин распорядился в два раза увеличить денежные выплаты для сельских врачей и учителей, передает "ТВ Центр". В списке - поручение предоставить доступ к международным авиаперевозкам компаниям, перевозящим в регионе пассажиров по доступным ценам.

Видео: "Нужно в целом по стране снижать ставку по ипотеке" — Путин

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