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Путин поручил выдавать ипотеку под 2%

11:38
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Это станет реальностью для молодых семей на Дальнем Востоке

Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые он дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Документы опубликованы на сайте Кремля и на официальном портале правовой информации.

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В частности, правительству поручено до 15 декабря подготовить поправки, предусматривающие снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке. Предполагается, что ставка будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар".

Также Владимир Путин распорядился в два раза увеличить денежные выплаты для сельских врачей и учителей, передает "ТВ Центр". В списке - поручение предоставить доступ к международным авиаперевозкам компаниям, перевозящим в регионе пассажиров по доступным ценам.

Видео: "Нужно в целом по стране снижать ставку по ипотеке" — Путин

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