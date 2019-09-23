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Жителям центра и юга России предрекли долгие холода

11:54
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Всю текущую неделю ожидается прохладная погода

Резкое похолодание идёт в центральные регионы. На этой неделе погода будет характерной для октября, говорят синоптики. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ближайшие дни в столичном регионе столбики термометров опустятся ниже нормы - примерно на пять градусов. Ночью обещают заморозки. Днём - максимум плюс девять. А ещё осадки и порывистый ветер. И только в среду придёт антициклон, дождь и ветер утихнут. С резкого похолодания начинается неделя и в южных районах - Карачаево-Черкесии, на севере Ростовской и Волгоградской областей. Сильные осадки в Адыгее. Снег на Урале и даже в горах Крыма.

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