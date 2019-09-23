Туристов по всему миру шантажируют после краха Thomas Cook

Сотни тысяч людей не могут вернуться домой из-за ликвидации туроператора

Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации. Британская компания организовывала отдых по всему миру почти два столетия. Последние полмиллиона клиентов вернуться домой пока не могут. Они буквально заблокированы в отелях. Всё из-за неоплаченных счетов. В ситуацию уже вмешался МИД Соединенного Королевства.

Размеренный отдых на средиземноморском побережье постояльцев отеля нарушило вечернее сообщение - деньги за ваше проживание, питание и прочие радости не поступили, вам необходимо полную сумму оплатить самостоятельно и немедленно.

- Мы получили это письмо прошлой ночью. Нам сообщили, что мы должны заплатить за каждый день проживания по сто фунтов стерлингов. Но это гораздо больше, чем указано в прайсе. Мы не можем уехать домой. Автобусы не пускают на территорию отеля.

При этом туристическим заложникам предложили покинуть номера, их больше не кормят. Стоит ли упоминать о том, что Wi-Fi, который для многих - единственный способ связи, также отключен.

- Мы должны вылететь сегодня вечером. Но я до сих пор не знаю - удастся ли нам сделать это. Никто не может разъяснить ситуацию. Отель требует денег. По сути, это шантаж - плати и только тогда сможешь уйти.

Офисы туроператора закрыты. На стартовой странице сайта пугающая надпись: "Компания и связанные с ней предприятия начали процедуру принудительной ликвидации".

За границей с путевками Thomas Cook сейчас находятся, по разным данным, от полумиллиона до шестисот тысяч человек, из них подданных Соединенного Королевства - около 160 тысяч. Компания не справилась с кредитным бременем в 200 миллионов фунтов стерлингов. Переговоры между акционерами и кредиторами зашли в тупик. На улице окажутся 22 тысячи сотрудников. Принудительная ликвидация крупнейшего мирового туроператора вступает в силу немедленно.

"Я знаю, что вся эта ситуация наносит ущерб многим людям, вызывает тревогу и стресс. Прежде всего, я приношу извинения тысячам наших клиентов, тем, кто хотел провести выходные или отпуск и забронировал билеты. Мои коллеги сделают всё возможное, чтобы вернуть наших граждан на родину. И, наконец, я бы хотел извиниться перед тысячами гостиниц, которые также понесли убытки", - сказал гендиректор компании Петер Фанкхаузер.

Британское правительство заявило, что посодействует репатриации своих граждан. Это будет самая масштабная эвакуация королевских подданных из-за рубежа в мирное время.

В середине XIX века предприниматель Томас Кук прокатил компанию знакомых по железной дороге между Дербиширом и Лафборо и стал создателем организованного туризма. В веке XX даже Маршак упомянул контору Кука в стихах про путешествия американского миллионера мистера Твистера в Советский Союз.

Даст он вам комнату в лучшем отеле, Теплую ванну и завтрак в постели. Горы и недра, север и юг, Пальмы и кедры покажет вам Кук.

Самуил Маршак, "Мистер Твистер".

Компания Thomas Cook сотрудничала с двумя российскими туроператорами. Однако, как заверили в Ростуризме, на деятельности наших фирм проблемы британцев не скажутся.

Павел Прокопенко. Павел Румянцев. "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен