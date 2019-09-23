Трамп против Байдена: в США закипели предвыборные страсти

Политики изо всех сил пытаются привлечь внимание избирателей

Дональду Трампу вновь пригрозили импичментом. В Конгрессе заявили - в этот раз у парламентариев - есть достаточные основания начать процедуру. Повод - всё тот же разговор с Владимиром Зеленским. Демократы считают, что американский лидер превысил должностные полномочия - оказывал давление на украинского коллегу. Эксперты заявляют, что скандал является попыткой привлечь внимание избирателей.

Предвыборные страсти в США разгораются с новой силой. Вероятно, главные соперники в президентской гонке 2020 года - Дональд Трамп и Джо Байден - теряют популярность. Об этом сообщают американские СМИ. Позиции обоих пошатнулись на фоне скандала со звонком американского президента украинскому коллеге. Теперь кандидаты пытаются вернуть доверие избирателей. По очереди уличают друг друга во лжи и заочно обмениваются обвинениями. Байден колесит по стране с предвыборным турне. И говорит о конкуренте, не стесняясь в выражениях.

"Трамп нарушает все базовые нормы. Спросите его, почему он звонит зарубежному лидеру и запугивает его. Думаю, потому что знает: на предстоящих выборах я побью его, как барабан. Потому и злоупотребляет властью и делает всё, чтобы очернить меня", - заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Видео: стало известно о тайной связи Трампа с Зеленским

Злополучный разговор состоялся еще в июле. Тогда Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с избранием на пост президента Украины и поговорить о текущих делах. Однако соперники Трампа - демократы - считают: цель была совсем иной. Якобы хозяин Овального кабинета заставлял Зеленского начать расследование против Байдена. Во времена Порошенко тот курировал дела Украины. А сын бывшего вице-президента Хантер работал в совете директоров местной нефтегазовой компании. Когда против нее на Украине начали расследование, Байден-старший открыто призвал уволить прокурора. Трамп обвинения отрицает. Настаивает: он всего лишь обсуждал с коллегой борьбу с коррупцией в его стране. И не хотел, чтобы в ней оказались замешаны американские граждане.

"Байден сделал ужасную вещь. Он пригрозил украинскому руководству, что не выделит миллиарды долларов, если те не уволят прокурора. И они уволили его за какой-то час", - сказал президент США Дональд Трамп.

Пока Трамп пытается оправдаться, его оппоненты действуют. Демократы в Конгрессе инициировали расследование по делу о разговоре президента с Зеленским. И готовы пойти ещё дальше.

"Обычно я очень неохотно говорю об импичменте. Это последнее из всех возможных средств. Но если президент действительно пытался запугать зарубежного лидера и заставить его сделать что-то неправомерное, например, отыскать компромат на своего политического соперника - то импичмент может быть единственным адекватным ответом", - уверен член Конгресса от Демократической партии Адам Шифф.

В ближайшее время в Конгрессе ждут с объяснениями главу нацразведки. Сам американский президент уже поговаривает, что готов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой. Однако уточняет: делать это нужно аккуратно. Как именно - он ещё не придумал. И только от Владимира Зеленского, который оказался заложником политических игр своих покровителей, никаких комментариев пока не поступало. Возможно, прозвучат они сегодня - во время рабочего визита в США.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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