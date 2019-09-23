Трассу на Сахалине завалило свежим лососем

Местные жители собирают улов прямо с проезжей части

На Сахалине полтонны свежевыловленного лосося оказалось на проезжей части и под колесами автомобилей, передает ТВЦ.RU.

Всё произошло на трассе Долинск-Стародубское. Рыба выпала на дорогу из проезжавшего мимо грузовика. По словам очевидцев, водитель не заметил, как у него открылся кузов. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Чтобы убрать рыбу с трассы, отправили погрузчик. Однако к его приезду большую часть "улова" уже унесли местные жители.

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