Жена бросила экс-игрока "Зенита" перед смертью

Россиянка лишилась покоя

Супруга футболиста Фернандо Риксена, который умер 18 сентября после длительной болезни, пожалела о своем поступке: она поддалась уговорам спортсмена и оставила его перед смертью.

Россиянка Вероника Веселова сообщила, что умирающий Риксен настоял на том, чтобы они с дочерью Изабеллой держались от него подальше. Он не хотел делать их свидетелями своей агонии. "Это был его выбор. Это последнее, чего я хотела. Фернандо был любовью всей моей жизни, хотела быть с ним до конца. Я бы заботилась о нем, пока мы могли справляться с болезнью", - цитирует Веселову Eurosport.

Риксен понимал, что для жены и дочери было бы тяжело видеть его при смерти. Под конец жизни футболист запрещал дочери навещать его в больнице.

"Буду до конца жизни корить себя за то, что согласилась не видеться с ним в последние дни. Уважаю его выбор, хотя было очень больно. Слишком хорошо его знала. Если он не хотел, чтобы его видели, значит, я должна уважать это решение", - заявила Вероника Веселова. По ее словам, за годы болезни Риксена она так и не смогла подготовиться к его уходу.

Бывший полузащитник шотландского "Глазго Рейнджерс" и питерского "Зенита" скончался на 44-м году жизни. В 2013 году у Фернандо Риксена обнаружили неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз, который приводит к параличу, онемению, а затем и к смерти. Спортсмен шутил, что он станет первым человеком, который победит этот недуг.