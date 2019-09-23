Заворотнюк просила помощи у Кобзона

О сложной ситуации с актрисой высказалась вдова певца

Вдова Иосифа Кобзона Нелли высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк. Она очень огорчена состоянием актрисы.

"Вот у нее такая болезнь тяжелая и неожиданная. Свалилась на голову всей стране и всей семье Настиной", - сказала Нелли Кобзон в эфире программы "Ты не поверишь!"

По словам вдовы певца, ее семья тепло относится к Заворотнюк, сообщения о раке у артистки ужаснули Кобзон. "Настя - замечательная, очень нами, нашей семьей любимая. Я была, конечно, в диком шоке", - посетовала Нелли Михайловна.

Кобзон предложила свою помощь родным Анастасии. "Надо все сделать для того, чтобы использовать каждую возможность, каждое лекарство, каждое назначение", - отметила вдова легендарного артиста.

Кроме того, Кобзон рассказала, что при жизни Иосифа Давыдовича Заворотнюк обращалась к нему за помощью. "Это не было связано с медициной. Это были какие-то жизненные ситуации. Настя не могла сама решить. Иосиф Давыдович, помогал всем страждущим и Насте он тоже помог", - рассказала Нелли Михайловна.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из столичных клиник. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Родные звезды "Моей прекрасной няни" эти слухи не комментируют.