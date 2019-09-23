Фестиваль "100 лет спасаем жизни" прошел в столичном парке "Сокольники"

На праздник москвичи шли целыми семьями

В парке "Сокольники" прошел фестиваль, посвященный 100-летию основания московской службы скорой помощи. Праздничные мероприятия состоялись в субботу, 21 сентября, под лозунгом "100 лет спасаем жизни".

Фестиваль принимал москвичей целыми семьями. На центральной аллее "Сокольников" их встречала экспозиция автомобилей московской скорой. На выставке были представлены ретро и современные машины. Специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи охотно рассказывали об истории службы и особенностях автомобилей. А один из гостей фестиваля, 72-летний москвич Марат Ильясов, и сам может рассказать об этих машинах. Их модернизация проходила на его глазах.

"Карету скорой помощи начала века я, конечно, не застал, а вот ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б, "Волгу" видел. Потом были РАФ 977ИМ и РАФ 22031, вот на последней, я помню, врачи приехали спасать мою маму, у нее случился сердечный приступ. Приехали очень быстро — и спасли", - поделился пенсионер.

Сейчас на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников, ежедневно в столице дежурят более тысячи бригад. Врачи Скорой ежегодно помогают примерно четыре миллиона человек.

"В отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот", - рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения, главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Во время фестиваля помимо концерта, фотозоны, площадки для мастер-классов, детского городка, лектория, выставки рисунков, выступления цирковых артистов и клоунов большой интерес у посетителей вызвал павильон, где учили оказывать первую медицинскую помощь.

"Каждый должен знать, как остановить кровотечение, что делать при переломе, как провести сердечно-легочную реанимацию. Это необходимо", — отметил старший фельдшер Владимир Взоров.

Ровно 100 лет тому назад, 18 июля 1919 года, на заседании коллегии врачебно-санитарного отдела был подписан протокол об организации станции скорой помощи в Москве, а уже 15 октября того же года первая бригада спешила на вызов. С этого дня и ведется отсчет времени службы скорой помощи в столице.