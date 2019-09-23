"Игра престолов" получила престижную премию после скандала

Его признали лучшим драматическим сериалом года

Сериал "Игра престолов" американского телеканала HBO получил статуэтку "Эмми". Сагу о борьбе за железный трон уже второй год подряд признают лучшим драматическим сериалом.

На это звание претендовали сериалы "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

Актер Питер Динклэйдж, который сыграл в "Игре престолов" Тириона Ланнистера, получил награду в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале".

Всего "Игра престолов" была представлена в 32 номинациях.

71-я церемония вручения премии "Эмми" прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" завершился в апреле. Тысячи фанатов по всему миру возмутились финалом саги и многочисленными киноляпами. Поклонники потребовали переснять последний сезон, однако создатели проекта не посчитали нужным идти на поводу у публики.