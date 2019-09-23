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"Игра престолов" получила престижную премию после скандала

11:26
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Его признали лучшим драматическим сериалом года

Сериал "Игра престолов" американского телеканала HBO получил статуэтку "Эмми". Сагу о борьбе за железный трон уже второй год подряд признают лучшим драматическим сериалом. 
Звезда "Игры престолов" сыграет Джеймса Бонда?

На это звание претендовали сериалы "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы". 

Актер Питер Динклэйдж, который сыграл в "Игре престолов" Тириона Ланнистера, получил награду в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале".

Всего "Игра престолов" была представлена в 32 номинациях. 

71-я церемония вручения премии "Эмми" прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе. 

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" завершился в апреле. Тысячи фанатов по всему миру возмутились финалом саги и многочисленными киноляпами. Поклонники потребовали переснять последний сезон, однако создатели проекта не посчитали нужным идти на поводу у публики. 

Видео: реакция актеров на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

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