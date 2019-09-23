ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые объявили о прорыве в лечении рака

12:08
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Эта технология спасает до 93% пациентов

Американские ученые пришли к выводу, что CAR T-клеточная терапия является одним из самых эффективных способов борьбы с раком. Этот метод лечения назвали поистине революционным. 
Назван продукт, предотвращающий рак

Ученые Стэнфордского университета в США проанализировали данные о пациентах, которых в последние годы лечили с помощью CAR T-клеточной терапии. В ходе этого лечения медики берут из организма T-лимфоциты, которые участвуют в работе иммунной системы, и модифицируют их таким образом, чтобы они могли распознавать и уничтожать раковые клетки. После этого врачи вводят T-лимфоциты обратно в организм больного.

По мнению американских ученых, CAR T-клеточная терапия оказалась эффективной для 60-93% пациентов. Лучше всего она срабатывает при остром лимфобластном лейкозе B-клеток, хотя в долгосрочной перспективе нередко случаются рецидивы. При В-крупноклеточной лимфоме этот революционный метод помогает реже, но и число рецидивов здесь ниже, пишет Medical Xpress

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.