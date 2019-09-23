Ученые объявили о прорыве в лечении рака

Эта технология спасает до 93% пациентов

Американские ученые пришли к выводу, что CAR T-клеточная терапия является одним из самых эффективных способов борьбы с раком. Этот метод лечения назвали поистине революционным.

Ученые Стэнфордского университета в США проанализировали данные о пациентах, которых в последние годы лечили с помощью CAR T-клеточной терапии. В ходе этого лечения медики берут из организма T-лимфоциты, которые участвуют в работе иммунной системы, и модифицируют их таким образом, чтобы они могли распознавать и уничтожать раковые клетки. После этого врачи вводят T-лимфоциты обратно в организм больного.

По мнению американских ученых, CAR T-клеточная терапия оказалась эффективной для 60-93% пациентов. Лучше всего она срабатывает при остром лимфобластном лейкозе B-клеток, хотя в долгосрочной перспективе нередко случаются рецидивы. При В-крупноклеточной лимфоме этот революционный метод помогает реже, но и число рецидивов здесь ниже, пишет Medical Xpress.