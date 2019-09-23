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"Не стоило детей рожать": Волочкова о причине болезни Заворотнюк

12:29
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Балерина сделала обескураживающее заявление

Анастасия Волочкова обеспокоена болезнью Анастасии Заворотнюк. Балерина винит в случившемся с актрисой ЭКО.
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"Да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать - эта болезнь и опухоль - после того, как Настя сделала ЭКО для того, чтобы иметь ребенка", - заявила Волочкова в одном из ТВ-шоу.

43-летняя артистка рассказала, что сама хочет еще раз стать матерью. Но после лучившегося с Заворотнюк серьезно подумает, прежде чем решаться на какие-либо процедуры.

"Если есть какая-то статистика того, что это не первый раз происходит и на примере не одного человека, значит, что-то опасное все-таки в этом есть. Может, просто еще, конечно, в таком возрасте. Не стоило, наверное, детей рожать и все", - отметила балерина.

Вспомнила Анастасия и другую артистку, скончавшуюся вскоре после рождения ребенка. "Вы видите, чем это аукнулось? Как у Жанны Фриске", - посетовала бывшая прима Большого театра.

Между тем Волочкова надеется, что медики спасут Заворотнюк. "Мы все, вся страна молится. Причем у нее ведь ребенку еще годик не исполнился", - сокрушается она.

В начале сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из столичных клиник. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Родные звезды "Моей прекрасной няни" эти слухи не комментируют.

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