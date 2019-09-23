Что категорически нельзя делать в День осеннего равноденствия

Грязнулям и скандалистам следует быть внимательнее

23 сентября в России наступил День осеннего равноденствия, который знаменует собой наступление осени. С этого момент ночь по своей продолжительности перестала уступать дню, который будет сокращаться до 22 декабря.

День осеннего равноденствия отмечают с незапамятных времен. Славяне благодарили природу за собранный урожай и пытались по разным приметам угадать, насколько холодной будет наступающая зима. Особое значение в этот праздник придавали рябине. Огненными кистями украшали дома и обеденные столы. Согласно поверьям, если в День осеннего равноденствия выросло много рябины, то осень будет дождливой, а зима морозной.

Люди верили, что в этот праздник открываются "небесные врата", через которые проникают людские просьбы, молитвы и чаяния. До высших сил также доносятся любые дурные слова и помыслы, поэтому в этот день запрещено злиться, грустить, желать дурного. Под запретом ссоры и сквернословие.

День осеннего равноденствия нельзя встречать в грязном помещении. Если не успели убраться заранее, то проведите генеральную уборку 23 сентября. При этом постарайтесь избавиться от старого хлама, до которого долгое время не доходили руки. Считается, что ненужные вещи мешают человеку двигаться вперед по выбранному жизненному пути.

День осеннего равноденствия - прекрасный повод поблагодарить своих близких и любимых за помощь и тепло. В этот день строго-настрого возбраняется утаивать обиду на тех, кто вольно или невольно причинил вам боль. Простите и отпустите.

23 сентября нежелательно начинать новые важные дела. Лучше закончить то, что не удалось завершить ранее, и подвести итоги.

Чтобы не отпугнуть удачу и материальное благополучие, позаботьтесь о содержимом холодильника. В День осеннего равноденствия стол должен ломиться от яств. Желательно пригласить в гости друзей и родных. Если не поскупиться на угощения, то весь год у вас будет удачным.