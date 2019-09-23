"Кремлевского шпиона" Смоленкова объявили в розыск

Его считают без вести пропавшим

Олега Смоленкова, которого СМИ называют "шпионом" американских спецслужб в Кремле, объявлен в розыск как без вести пропавший. Об этом рассказали в российском министерстве внутренних дел.

Отвечая на вопрос РИА Новости, ведется ли розыск Смоленкова по линии Интерпола, в МВД пояснили, что такая информация может быть раскрыта только с разрешения инициатора розыска. Кто им является, ведомство говорить отказалось. Из базы данных МВД следует, что Олега Смоленкова разыскивают "как без вести пропавшего".

СМИ позднее сообщили, что этим агентом мог быть Олег Смоленков, который, предположительно, работал в управделами президента России, а до этого — в посольстве России в США. В 2017 году он якобы уехал с женой и тремя детьми в отпуск в Черногорию, где бесследно пропал вместе с семьей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем работал в администрации президента, но он не занимал высоких должностей и не имел прямых контактов с Владимиром Путиным. Американские власти назвали информацию CNN недостоверной.