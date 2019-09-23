Путин попросил ритмичнее финансировать нацпроекты

Президент и премьер обсудили бюджет России на ближайшие три года

Параметры федерального бюджета на ближайшие три года Владимир Путин обсудил на рабочей встрече с главой правительства, передает "ТВ Центр".

Как доложил Дмитрий Медведев, главный финансовый документ страны будет сбалансированным и профицитным. Основные положения направлены на повышение уровня жизни людей и на экономическое развитие. В течение трёх лет на реализацию национальных проектов и модернизацию инфраструктуры планируется выделить около семи триллионов рублей. В следующем году расходы на здравоохранение увеличатся почти в два раза - до 320 миллиардов рублей. Особое внимание - образованию и демографии.

"По итогам вашего Послания Федеральному Собранию мы с 2020 года заложили новые меры, которые должны поддерживать рождаемость, то есть направленные на поддержку семей с детьми, и устойчивый рост доходов людей. На реализацию национальных проектов в сфере экономики, на расширение и модернизацию инфраструктуры тоже заложены немалые средства", - сказал Медведев.

Путин отметил, что многие принятые решения не получается "ритмично и равными долями по кварталам финансировать из бюджета". Он поручил главе кабмина уделить внимание снятию бюрократических барьеров при финансировании нацпроектов.

"Бюджет является важнейшим инструментом достижения национальных целей развития и краеугольным камнем, можно сказать, всей кредитно-денежной политики, по результатам которой мы за последнее время можем констатировать стабильную макроэкономическую ситуацию в стране. Я надеюсь, что в ходе последующей дискуссии с депутатами Госдумы эти основные элементы не будут утрачены. И есть ещё одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа в последующие годы мы сосредоточили своё внимание на не только финансировании как таковом - надеюсь, что всё это будет исполнено - но на разбюрокрачивании принятия решений", - заявил Путин.

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