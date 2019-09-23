Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ему было 82 года
В Германии на 83-м году жизни скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Он единственный гражданин ГДР, который побывал на орбите.
Свой полёт он совершил 26 августа 1978 года на корабле "Союз" вместе с советским космонавтом Валерием Быковским. Экспедиция длилась семь суток и 20 часов.
Йен был награждён званиями Героя Советского Союза и Героя ГДР. В 90-х годах работал в Москве - был представителем Европейского космического агентства, отмечает "ТВ Центр".
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