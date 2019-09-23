В Москве пройдет студенческий конкурс социальной рекламы

Основные темы - трудоустройство и спорт для всех

С 27 сентября в Москве стартует студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд". О его подготовке рассказали на специальной пресс-конференции, передает "ТВ Центр".

Основные темы - трудоустройство и спорт для всех. Ещё одну тему выберут сами участники. Эскизы и видеоролики будут размещены на сайте конкурса. В декабре лучшие эксперты в области современного дизайна подведут итоги. Работы победителей можно будет увидеть на городских билбордах и даже на медиаэкране здания Центрального телеграфа. За первое место в каждой из номинаций участники получат приз - четверть миллиона рублей.

"В Москве, например, количество рекламных конструкций, да и вообще количество рекламы, стало меньше гораздо. Мы постарались избавиться от визуального мусора, которого в городе было очень много. И это тоже создаёт большой спрос на качественную подачу, на качественный контент", - заявил руководитель департамента СМИ и рекламы города Москвы Иван Шубин.