ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве пройдет студенческий конкурс социальной рекламы

15:00
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Основные темы - трудоустройство и спорт для всех

С 27 сентября в Москве стартует студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд".  О его подготовке рассказали на специальной пресс-конференции, передает "ТВ Центр".

Основные темы - трудоустройство и спорт для всех. Ещё одну тему выберут сами участники. Эскизы и видеоролики будут размещены на сайте конкурса. В декабре лучшие эксперты в области  современного дизайна подведут итоги. Работы победителей можно будет увидеть на городских  билбордах и даже на медиаэкране здания Центрального телеграфа. За первое место в каждой из номинаций участники получат приз - четверть миллиона рублей.

"В Москве, например, количество рекламных конструкций, да и вообще количество рекламы, стало меньше гораздо. Мы постарались избавиться от визуального мусора, которого в городе было очень много. И это тоже создаёт большой спрос на качественную подачу, на качественный контент", - заявил руководитель департамента СМИ и рекламы города Москвы Иван Шубин.

Новости по теме
Конкурс социальной рекламы
Конкурс социальной рекламы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.