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В Москве наступила астрономическая осень

15:03
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Продолжительность дня и ночи в понедельник сравнялась

В столице наступила астрономическая осень, передает "ТВ Центр". Это означает, что бабьего лета в этом году ждать не стоит.

Сейчас температура воздуха - ниже климатической нормы, почти на пять градусов. Также в столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. А ещё со среды добавится и высокое атмосферное давление, что может сказаться на метеозависимых.

"Установит такую погоду скандинавский антициклон. Настоящего бабьего лета, возможно, до конца месяца не будет, хотя погода будет хорошей. Переменная облачность и осадков в основном не ожидается. Но температура в конце месяца не превысит плюс 15 градусов в дневные часы", - заявил заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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